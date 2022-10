Predstavljena nova Vespa GTS

Rađanje nove Vespe je uvek značajan događaj jer se time nastavlja uspešna istorija zasnovana na vrednostima stila i tehnologije.

Nova Vespa GTS nastavlja tradiciju legendarne "Vespone", kako su nazivane velike Vespe. To su modeli kojima se elegantno možete kretati po gradu, ali su istovremeno spremni za putovanje ili avanture, zahvaljujući boljem agregatu i većoj udobnosti. Vespin stil predstavlja ikonu savremenog dizajna, a nova GTS porodica to dodatno naglašava. Jedan od razloga za to je čak 14 različitih kombinacija boja. Njena elegancija je rezultat balansa između tradicije i modernog,