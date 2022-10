Nakon hladnog i maglovitog jutra stiže razvedravanje! Do 23 stepena danas, evo kakvo vreme nas očekuje za vikend

Danas će u Srbiji biti minimalna temperatura od 4°C do 11°C, a maksimalna od 20°C do 23°C.

Danas će u Srbiji biti minimalna temperatura od 4°C do 11°C, a maksimalna od 20°C do 23°C. Srbija: U petak nakon hladnog i ponegde maglovitog jutra, tokom dana relativno toplo za ovo doba godine uz duže sunčane periode i malu do umerenu oblačnost na severu Srbije. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 11°C, a maksimalna od 20°C do 23°C. Uveče suvo. Beograd: U petak duži sunčani periodi i malo toplije od proseka.