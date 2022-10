Kijev o eksploziji na Krimskom mostu: Ovo je početak

Savetnik ukrajinskog predsednika Mihail Podoljak nazvao je "početkom" današnji incident na Krimskom mostu, gde je eksplodirao kamion izazvavši požar na cisternama s gorivom.

On nije direktno preuzeo odgovornost Ukrajine za taj događaj, navodi Rojters. "Krim, most, početak. Sve nelegalno mora biti uništeno, sve pokradeno mora biti vraćeno Ukrajini, sve što je okupirala Rusija mora biti proterano", napisao je Podoljak na Tviteru vezano za kontradiktorne izveštaje o požaru u kome je oštećen most koji povezuje rusko kopno sa sa poluostrvom Krim. Na Krimskom mostu eksplodirao je jutros kamion, zbog čega se zapalilo sedam cisterni sa gorivom