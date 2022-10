Vozovi puni vojnika stižu u Belorusiju, a sada je otkriveno koji je cilj akcije

Je li nakon mnogo nagađanja i odgađanja konačno kucnuo čas da se Belorusija zaista uključi u rusku agresiju na Ukrajinu, mada je ionako već do grla u ratu – s njene teritorije raketiraju se ukrajinski gradovi, a ruska je vojska na položajima uz granicu.

Aleksandar Lukašenko dugo se izvlačio, ali sve lošiji položaj Rusije na bojištu traži i ekstremne i opasne mere, a to je da Belorusija pošalje svoje vojnike u akciju. To, naravno, uvodi rat u Ukrajini u novu dimenziju, dodatno ga širi i eskalira, ne preza od zločina i razaranja, ali i dovodi u stanje koje može zakomplikovati situaciju u samoj Belorusiji, pa i dovesti u pitanje opstanak na vlasti beloruskog diktatora, odanog Putinovog vazala. Delikatna je to odluka,