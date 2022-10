Ukrajina i Rusija: UN osudio rusku aneksiju ukrajinskih regiona. među državama koje su osudu podržale i Srbija

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) usvojila je rezoluciju kojom osuđuje rusku aneksiju četiri ukrajinske oblasti – Donjecke, Hersonske, Zaporoške i Luganske.

Rezoluciju su podržale 143 države, dok je 35 bilo uzdržano, među njima Kina i Indija. Među državama koje su glasale za je i Srbija, koja, za razliku od većina država u Evropi, nije uvela sankcije Rusiji. BREAKING The UN General Assembly adopted a resolution that condemns #Russia‘s „illegal so-called referendums“ in regions within #Ukraine‘s internationally-recognized borders, and demands it reverses its annexation declaration. In favour: 143 Against: 5 Abstentions: