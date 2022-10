Godine rada Radovana Ivanovića odvele na vrh: Harmoniku počeo svirati sa 5 godina, a sada je pobednik Svetskog kupa

Student Akademije umetnosti u Banjaluci, Radovan Ivanović, ostvario je ogroman uspeh i pobedio na 75. Svetskom kupu harmonike, koji je održan u Zofingenu u Švajcarskoj.

Počeo je, priča Ivanović, da svira od svoje pete godine i da su njegovi počeci, kada je u pitanju harmonika, vezani za njegovog oca, koji je svirao za svoju dušu, pa je tako i on počeo da svira uz njega, piše Srpskainfo. – Upisom u nižu muzičku školu to je sve krenulo ozbiljnije. Prvi nastupi, prvi uspesi na takmičenjima. Kasnije, i kroz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, a sada i Akademiji, došao je i taj najveći uspeh za mene do sada, kruna svih uspeha, kao