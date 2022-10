Odbojkašice Brazila bolje od Italije, u finalu protiv Srbije

Odbojkašice Brazila savladale su Italiju u drugom polufinalu Svetskog prvenstva.

One su trijumfovale sa 3:1 u setovima i tako zakazale okršaj sa Srbijom u finalu. Ovo će biti njihovo četvrto finale na Svetskim prvenstvima, a prvo posle 12 dugih godina. Do sada nikada nisu osvojile zlato na planetarnim smotrama. Nakon meča u grupnoj fazi ovih ekipa i pobede „Selesaa“ rezultatom 3:2 u setovima, večeras su izabranice Žoze Roberta još lakše došle do trijumfa. U pobedničkom timu kapiten Gabrijela Gimaraes zabeležila je 20, a Ana Karol 17 poena. Na