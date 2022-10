Inženjer: Za tragediju u Ovčar Banji krivi Vlada i Ministarstvo građevinarstva

Za tragediju u Ovčar Banji krivi su Vlada Srbije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u čijoj je nadležnosti viseći most koji se juče urušio.

To je za FoNet rekao diplomirani građevinski inženjer Danijel Dašić, stručnjak sa višedecenijskim iskustvom na infrastrukturnim projektima u zemlji i inostranstvu. On je rekao da je, od juna 2019. kada je usvojen Plan prostorne regulacije područja posebne namene za to mesto, svih 10 visećih mostova preko Zapadne Morave u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, prešlo u nadležnost države. Međutim, prema njegovim saznanjima, taj most je saniran pre 14 godina još dok je bio pod