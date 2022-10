Prognoza vremena za Srbiju za sedam dana: Hladna jutra i natprosečno topli dani

Republički hidrometeorolški zavod (RHMZ) objavio je danas prognozu vremena za narednih sedam dana.

Prema prognozi, očekuju nas hladna jutra, van košavskog područja sa kratkotrajnom maglom i minimalnom temperaturom od 0 do 7 °S (ponegde uz slab prizemni mraz), dok će u Vojvodini i Podunavlju usled umerenog jugoistočnog vetra jutarnje temperature biti više (od 7 do 12 °S). U toku dana do srede pretežno sunčano i natprosečno toplo sa maksimalnim vrednostima od 21 do 25 °S. U sredu posle podne i uveče prolazno umereno naoblačenje, koje će usloviti pad temperature, a