Portparol Marin le Pen poručuje: "Pritisci EU na Beograd neprihvatljivi, zastupaću interese Srbije u EP"

Član Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta (EP) Žan-Lin Lakapel izjavio je da su pritisci EU na Srbiju da prizna Kosovo, napusti sunarodnike u Republici Srpskoj i prekine veze sa Rusijom neprihvatljivi uslovi za nastavak evrointegracija.

- Srbija nije članica, tek je kandidat za članstvo u EU. Prema tome, unija ne može da joj nameće šta ona treba da radi. Druga stvar, to je povreda suvereniteta jedne države. EU želi da se meša u unutrašnje stvari jedne države, a to je nedopustivo - rekao je Lakapel u intervjuu za Politiku. On je poslanik i u francuskom parlamentu i portparol partije Nacionalno okupljanje na čije čelu je Marin le Pen. Lakapel je najavio da će na sednici EP u sredu zastupati interese