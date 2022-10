Uhapšen osumnjičeni koji je pucajući pretio starijem muškarcu u Boljevcu: Došao mu do kuće pa otvorio vatru

Osumnjičeni je sinoć, u mestu Baljevac kod Obrenovca, došao do kuće šezdesetsedmogodišnjeg muškarca, pretio mu, pa ispalio dva hica i pobegao

Policija u Beogradu brzom akcijom uhapsila je B. M. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Osumnjičeni je sinoć, u mestu Baljevac kod Obrenovca, došao do kuće šezdesetsedmogodišnjeg muškarca, pretio mu, pa ispalio dva hica i pobegao motociklom. B.M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu. (Telegraf.rs)