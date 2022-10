Bilal mi je smešan Dalila bez dlake na jeziku rekla šta misli o Majinom i Bilalovom odnosu, ona hoće haos, on nije dovoljan

Rekla je da neće opstati

Dalila Dragojević u emisiji "Izbacivanje" komentarisala je ljubavne odnose Maje Marinković. Dalila, kako gledaš na ovo što se dešava oko Maje Marinković? Veza sa Markom i sve oko Bilala? - pitala je Dušica. Printscreen - Meni se taj momak (Bilal) ne dopada, ni njegovo ponašanje. On mi nije harizmatičan, ali tamo se oseti energija. Možda to ima, pa privlači. Meni nije nešto specijalno. Što se tiče Maje ne verujem da će to opsati, ona traži afere, ludila i haos.