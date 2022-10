"SAD će svi znati si krenuo nožem na mene": Devojka na društvenim mrežama objavila uznemirujući video, tvrdi da je otac godinama zlostavlja

Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak na kojem devojka, koja ga je objavila, tvrdi da je njen otac koji je malterira.

Uz snimak i slike za koje se pretpostavlja da su njene povrede, napisan je i status. - Dosta sam ćutala. Ovo je moja osveta tebi. Tebi koji si me maltretirao ceo moj život. Tebi koji si me naučio od malena šta znači reč "k***a", nazivajući me tako sa mojih nepunih 14 godina. Tebi koji si me ostavljao na podu izudaranu, šutiranu, maltretiranu. Tebi koji si bio sve, samo otac nisi. Ako postoji karma, nadam se da će te stići, ali čisto sumnjam, jer prolaziš nekažnjeno