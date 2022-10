Putin proglasio ratno stanje u četiri anektirane oblasti, stigla reakcija Kijeva

Ruski predsednik Vladimir Putin objavio je da je potpisao dekret kojim se proglašava ratno stanje u četiri ukrajinska regiona koja je Rusija nedavno anektirala, prenosi Tass.

Putin se trenutno obraća na sastanku Saveta za nacionalnu bezbednost, navodi Gardijan. Putin says he's introducing martial law in the four partially occupied Ukrainian regions he annexed last month. This is portrayed as a technicality – he said it de facto already exists – but is a clear response to recent military setbacks as Ukraine's counteroffensive advances. pic.twitter.com/zTOanR1N1C On je kazao da u Luganskoj i Donjeckoj Narodnoj Republici, kao i u