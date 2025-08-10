Strašni požari divljaju peloponezom Vatra se brzo širi zbog vetra, približila se kućama! Na gašenju buktinje angažovana 134 vatrogasca

Kurir pre 34 minuta
Strašni požari divljaju peloponezom Vatra se brzo širi zbog vetra, približila se kućama! Na gašenju buktinje angažovana 134…

Nakon širenja požara u blizini Olimpije u grčkom okrugu Ilija na severozapadu Peloponeza, borba sa vatrenom stihijom se nastavlja u pravcu od Helidonija ka Neraidi, preneli su danas grčki mediji navodeći da se vatra širi brzo pod uticajem jakih vetrova.

Na gašenju požara su angažovana 134 vatrogasca i 46 vozila, dok iz vazduha dejstvuje šest vatrogasnih aviona i dva helikoptera, prenosi portal Katimerini. Grčki portal navodi da je požar izbio u petak popodne u oblasti Helidoni i da se potom proširio na poljoprivredna i šumska područja, šireći se prema obližnjim naseljima. Vatrogasci se bore da ograniče širenje vatre i kretanje požara prema naseljenim mestima.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Požar se brzo širi, ljudi su ugroženi" Stanovništvo hitno evakuisano

"Požar se brzo širi, ljudi su ugroženi" Stanovništvo hitno evakuisano

Alo pre 1 sat
Grci se bore sa požarima na peloponezu: Vatra se brzo širi pod uticajem jakih vetrova

Grci se bore sa požarima na peloponezu: Vatra se brzo širi pod uticajem jakih vetrova

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Grčkahelikopterpožar

Svet, najnovije vesti »

Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji zakazani za 19. oktobar: Kampanja traje 20 dana

Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji zakazani za 19. oktobar: Kampanja traje 20 dana

Blic pre 4 minuta
Brod udario u stenu: Kapetan izgubio kontrolu: 9 putnika, među kojim 6 dece, spasili vatrogasci i ronioci

Brod udario u stenu: Kapetan izgubio kontrolu: 9 putnika, među kojim 6 dece, spasili vatrogasci i ronioci

Blic pre 54 minuta
Demonstracije u Tel Avivu zbog izraelskog plana za preuzimanje Gaze: Desetine hiljada traži kraj rata i oslobađanje talaca…

Demonstracije u Tel Avivu zbog izraelskog plana za preuzimanje Gaze: Desetine hiljada traži kraj rata i oslobađanje talaca (foto)

Blic pre 39 minuta
Tramp nominovao Tami Brus za zamenicu predstavnika SAD u Ujedinjenim nacijama: "Briljantno će predstavljati našu zemlju"

Tramp nominovao Tami Brus za zamenicu predstavnika SAD u Ujedinjenim nacijama: "Briljantno će predstavljati našu zemlju"

Blic pre 24 minuta
Strašni požari divljaju peloponezom Vatra se brzo širi zbog vetra, približila se kućama! Na gašenju buktinje angažovana 134…

Strašni požari divljaju peloponezom Vatra se brzo širi zbog vetra, približila se kućama! Na gašenju buktinje angažovana 134 vatrogasca

Kurir pre 34 minuta