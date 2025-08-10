Grci se bore sa požarima na peloponezu: Vatra se brzo širi pod uticajem jakih vetrova

Blic pre 5 sati
Grci se bore sa požarima na peloponezu: Vatra se brzo širi pod uticajem jakih vetrova

Nakon širenja požara u blizini Olimpije u grčkom okrugu Ilija na severozapadu Peloponeza, borba sa vatrenom stihijom se nastavlja u pravcu od Helidonija ka Neraidi, preneli su danas grčki mediji navodeći da se vatra širi brzo pod uticajem jakih vetrova.

Na gašenju požara su angažovana 134 vatrogasca i 46 vozila, dok iz vazduha dejstvuje šest vatrogasnih aviona i dva helikoptera, prenosi portal Katimerini. Grčki portal navodi da je požar izbio u petak popodne u oblasti Helidoni i da se potom proširio na poljoprivredna i šumska područja, šireći se prema obližnjim naseljima. Vatrogasci se bore da ograniče širenje vatre i kretanje požara prema naseljenim mestima. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Strašni požari divljaju peloponezom Vatra se brzo širi zbog vetra, približila se kućama! Na gašenju buktinje angažovana 134…

Strašni požari divljaju peloponezom Vatra se brzo širi zbog vetra, približila se kućama! Na gašenju buktinje angažovana 134 vatrogasca

Kurir pre 2 sata
"Požar se brzo širi, ljudi su ugroženi" Stanovništvo hitno evakuisano

"Požar se brzo širi, ljudi su ugroženi" Stanovništvo hitno evakuisano

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugGrčkahelikopterpožar

Svet, najnovije vesti »

Zaharova: Rusija pozdravlja dijalog Jermenije i Azerbejdžana, uz oprez prema ulozi zapada

Zaharova: Rusija pozdravlja dijalog Jermenije i Azerbejdžana, uz oprez prema ulozi zapada

Blic pre 1 sat
Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji zakazani za 19. oktobar: Kampanja traje 20 dana

Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji zakazani za 19. oktobar: Kampanja traje 20 dana

Blic pre 1 sat
Kameni alat star više od milion godina Neverovatno otkriće u Indoneziji: Ovo je najnoviji dokaz jedne veoma važna teorije o…

Kameni alat star više od milion godina Neverovatno otkriće u Indoneziji: Ovo je najnoviji dokaz jedne veoma važna teorije o ljudima! (foto)

Kurir pre 1 sat
Brod udario u stenu: Kapetan izgubio kontrolu: 9 putnika, među kojim 6 dece, spasili vatrogasci i ronioci

Brod udario u stenu: Kapetan izgubio kontrolu: 9 putnika, među kojim 6 dece, spasili vatrogasci i ronioci

Blic pre 2 sata
Demonstracije u Tel Avivu zbog izraelskog plana za preuzimanje Gaze: Desetine hiljada traži kraj rata i oslobađanje talaca…

Demonstracije u Tel Avivu zbog izraelskog plana za preuzimanje Gaze: Desetine hiljada traži kraj rata i oslobađanje talaca (foto)

Blic pre 2 sata