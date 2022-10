Eskobar: "Tražimo odlaganje odluke o preregistraciji vozila za deset meseci"

Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar izjavio je da bi rok koji je vlada privremenih prištinskih institucija odredila za preregistraciju vozila trebalo da bude produžen za 10 meseci i da bi bilo dobro da odgovor vlade u Prištini na takav predlog bude pozitivan.

- Voleo bih da se ovo desi. Ovo nije samo zahtev SAD, već cele Kvinte. A to je zato što smo mi zemlje koje najviše podržavaju Kosovo - naglasio je Eskobar za prištinski Kanal 10. Eskobar je rekao da se na to nisu obavezali ni predsednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani, ni premijer Aljbin Kurti, ali da SAD žele se to sprovede na miran način. - Kosovo ima pravo da ovo sprovede, ali želimo da to sprovedemo na miran način koji ne podiže tenzije i ne