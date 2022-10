Poslanici o aferama i kriminalu: Kako teče zasedanje o novoj vladi

Poslanici Skupštine Srbije su, tokom današnje sednice parlamenta, na kojoj se razmatraju amandmani podneti na izmene i dopune Zakona o ministarstvima, govorili o organizovanom kriminalu i korupciji, spominjali uhapšenog vođu kriminalnog klana Veljka Belivuka, slučaj Darka Šarića, afere, 24 sporne privatizacije, a nizale su se i uvrede.

Poslanik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević je rekao da 25 ministarstava predlaže ista vlast koja je 1998. godine sačinila Vladu sa 37 ministarstava. “Što veći broj ministarstava, to veća krađa i to je najosnovnija formula za ovoliki broj ministarstava”, rekao je Milivojević. On je amandmanom predložio da se formira Ministarstvo za organizovani kriminal i korupciju na najvišem nivou i kao razlog za taj predlog naveo svedočenje šefa kriminalnog klana Veljka