Prva ispovest marka bulata nakon što ga je žena pretukla: "Davila me je i grebala, ali ne želim razvod"

Pevač Marko Bulat proživljava pravu porodičnu dramu. Na njega je pre dva dana navodno fizički nasrnula supruga, nakon čega joj je izrečena zabrana prilaska pevaču. Marko se juče iselio iz porodičnog stana u srpskoj prestonici, a Marija sa druge strane tvrdi da je zapravo ona ta koja je pretrpela nasilje od supruga.

Gostujući u jutarnjem programu kod Jovane Jeremić, pevač Marko Bulat izneo je svoju stranu priče. - Sada sam uzeo da pročitam, ne bavim se čitanjem, nikome se nisam javio, došao sam ovde da bih rekao par stvari. Vidim neistine vezane za mene i moju suprugu u izuzetno je lošem zdravstvenom stanju, nije mi zadala teške povrede, samo me je davila i grebala - započeo je, pa nastavio: - Nije došlo do svađe jer konzumira kokain, došlo je do svađe jer nisam legao pored