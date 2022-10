Zamenik komandanta 101. Vazdušno jurišne divizije: Ako dođe do napada Rusije na NATO spremni smo da uđemo i u Ukrajinu!

CBS News objavilo je prilog o 101. vazdušnoj jurišnoj diviziji vojske SAD koja se smatra jednom od elitnih jednica vojske američke vojske, čijih 4.700 pripadnika je raspoređeno u Rumuniji kako bi ojačali istočni blok NATO.

CBS Nevs se pridružio zameniku komandanta divizije, brigadnom generalu Džonu Lubasu, i pukovniku Edvinu Mattajdesu, komandantu borbenog tima 2. brigade, na helikopteru UH-60 Crni jastreb u jednosatnoj vožnji do same ivice teritorije NATO-a — samo oko tri milje (oko 5 kilometara) od Rumunska granica sa Ukrajinom. Oni su novinaru CBS News više puta ponovili da ako borbe eskaliraju ili dođe do bilo kakvog napada na NATO pakt, oni su potpuno spremni da pređu granicu sa