U ponedeljak 30°C: Neverovatna prognoza za predstojeće dane, majske temperature i u novembru

Pored prijatnih temperatura, očekuje se smanjenje zagađenja vazduha

Prolećno vreme nastavlja se i do kraja oktobra, ali i početkom novembra. U ponedeljak će biti i 30°C, prognozira meteorolog Đorđe Đurić. - Prvi dan vikenda doneo je Srbiji prave prolećne temperature, a Valjevu i Loznici i letnje, jer je temperatura dostigla 26°C, a u Beogradu 25°C. Za razliku od jutra do petka kada smo ujutro imali u mnogim predelima mraz, pa i temperature i do -5°C, jutra od juče su znatno toplija, pa je ovo današje donelo minimalne temperature