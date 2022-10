Borivoj Radković, član žirija BPD: Protivnik sam svakog nacionalizma

Razgovarao: Vojkan Ristić Pisac i prevodilac iz Zagreba Borivoj Radaković (70), jedan je od tri člana žirija na ovogodišnjim 42.

Borinim pozorišnim danima u Vranju. Vranjski ansambl već je igrao po jednom njegovom tekstu. Bili su to Amateri, a on za Bilten Borinih pozorišnih dana otkriva koliko se raduje druženju sa glumcima, građanima u rodnom gradu Borisava Stankovića. Odgovarajući na pitanje o dramaturgiji mržnje i šta je to u ljudskom biću što ga tera da pojede tuđe i svoje godine, on uzvraća da "mržnji, očito, nema kraja, a barem u ovom dijelu svijeta". "A sve kršćani oko nas. Ja