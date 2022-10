Velika Britanija i politika: Ko će na čelo britanske vlade – Sunak potvrdio da ulazi u trku za premijera, čeka se potvrda Džonsona

Britanska premijerka Liz Tras podnela je ostavku na tu funkciju posle samo 45 dana, a njen glavni protivkandidat na stranačkim izborima – Riši Sunak, potvrdio je da će se kandidovati za šefa vlade.

On je rekao da želi da „popravi ekonomiju, ujedini stranku i pomogne državi“. Spekuliše se i o kandidaturi Borisa Džonsona za mesto premijera i lidera Konzervativne partije. Iako Džonson to i nije zvanično potvrdio, njegovi saradnici rekli su za BBC da će on ući u trku i da za to ima potrebnu podršku u stranci. Kandidatima je potrebna podrška najmanje 100 poslanika iz redova torijevaca do ponedeljka. Sunak je prvi dobio podršku 146 poslanika konzervativca, dok