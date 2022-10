Zelenski o upotrebi „prljave bombe“: Ako Rusija kaže da Ukrajina nešto sprema, ona je sve to već pripremila

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbacio je večeras optužbe Moskve da Kijev priprema provokacije koristeći „prljavu bombu“, kako je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu to rekao tokom telefonskih razgovora sa kolegama iz nekoliko zemalja. „Ako Rusija nekog nazove i kaže da Ukrajina nešto sprema, to znači samo jedno – Rusija je sve to već pripremila. Verujem da sada svet mora da reaguje što je oštrije moguće“, rekao je Zelenski. Šojgu je danas imao