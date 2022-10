Kirbi: Bajden se i dalje protivi slanju trupa u Ukrajinu

Američki predsednik Džo Bajden i dalje se protivi slanju trupa u Ukrajinu, rekao je danas Džon Kirbi, koordinator Bele kuće za stratešku komunikaciju u Savetu za nacionalnu bezbednost.

On je komentarisao nedavnu priču na televiziji "Si-Bi-Es" u kojoj je komandant američke 101. vazdušno-desantne divizije, koja je stigla u Rumuniju, govorio o spremnosti da "pređe granicu i uđe na teritoriju Ukrajine", prenela je RIA Novosti. Prema njegovim rečima, to bi bilo moguće samo u slučaju da dođe do vojne eskalacije ili napada na NATO. Kirbi je napomenuo da Bajden nije promenio svoju odluku o neučešću vojske u ovom sukobu. - Nisam razgovarao sa komandom