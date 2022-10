Uhapšen nakon što je izbo nožem vozača autobusa u Beogradu: Sumnjiči se za pokušaj ubistva

Beogradska policija uhapsila je S.P. (28) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopštio je MUP.

Kako se sumnja, on je jutros u Višnjičkoj ulici nakon verbalnog konflikta izašao iz automobila i nožem povredio četrdesetsedmogodišnjeg vozača autobusa. Vozač je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Urgentnom centru, dodaje se. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.