Armenija očekuje mirovni sporazum s Azerbejdžanom

Azerbejdžan i Armenija u sukobu su zbog planinskog područja Nagorno-Karabaha još od devedesetih godina prošlog vijeka i raspada Sovjetskog saveza.

Armenija namjerava potpisati mirovni sporazum s Azerbejdžanom do kraja ove godine, izjavio je armenski premijer Nikol Pašinjan u govoru u parlamentu. “Iskreno govoreći, želim da (mirovni sporazum) bude potpisan prije kraja ove godine. Koliko je to ostvarivo? Odgovorit ću na to pitanje na ovaj način: vlada i ja ćemo učiniti sve da bude realistično”, rekao je Pašinjan. Prema njegovim riječima, Armenija se nada da će razgraničenje biti dovršeno prije potpisivanja