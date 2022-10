Nova odluka o cenama goriva na pumpama - objavljeno koliko će koštati dizel i benzin

Nova maksimalna cena evrodizela će od danas na pumpama biti 222 dinara, dok će benzin koštati 178 dinara, saznaje Euronews Srbija.

To su iste cene koje su važile i do danas, što znači da neće biti poskupljenja na pumpama. Vlada Srbije je na sednici 30. septembra usvojila izmenjenu Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte, kako su naveli, "imajući u vidu da je tržište još nestabilno i da je zato neophodno produžiti period važenja ograničenja cena tih proizvoda", koja je oročena na period do 31. oktobra. Tada je izmenjena i Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte i