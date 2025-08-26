Neminovnost ili novi udar na status domaćih trudbenika

Stelantisovoj fabrici Fijat Krajsler automobili Srbija za uvođenje treće smene nedostaje 800 radnika. Pošto je malo ko spreman da radi za početnu platu od oko 70.000 dinara, rešili su da ih uvezu iz zemalja još siromašnijih od Srbije. Hoće li tim putem krenuti i drugi poslodavci

Uprkos snažnom protivljenju fabričkog sindikata i dela domaće javnosti, u fabriku Fijat Krajsler automobili Srbija (FCA), ćerku firmu Stelantisa, već sledećeg meseca dolazi oko 900 radnika iz Nepala, Maroka i još nekih afričkih država, saznaje Radar. To je za 100 više od broja potrebnog za rad u tri smene, što je uslov da dnevna proizvodnja konačno dostigne planiranih 500 komada električnih i hibridnih verzija modela fijat grande panda. Zastava je, inače, u drugoj