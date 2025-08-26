Izvoz Srbije dobio zamajac zahvaljujući automobilskoj industriji

RTK pre 1 sat
Izvoz Srbije u ovoj godini dobio je zamajac zahvaljujući rezultatima automobilske industrije, a posebno serijskoj proizvodnji električnih vozila, fiat grande pande i citroena C3 u fabrici Stelantis u Kragujevcu, piše Blumberg Adria.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica u julu je bila veća za 9,5 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine, dok je u poređenju s krajem 2024. zabeležen rast od 5,8 odsto. Vrednost izvoza motornih vozila i prikolica porasla je u prvih sedam meseci sa 275,4 miliona evra u 2024. na 337,7 miliona evra u ovoj godini.
