Vremenska prognoza 29. oktobar

Ujutru i pre podne mestimično će biti magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura će u najtoplijem delu dana dostići 23 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 28.10.2022. Petak: Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stepeni. 29.10.2022. Subota: Ujutro mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde po kotlinama i nizijama zadržati pre podne. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 3 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena. Upozorenje: