Za vikend do 24 stepena, meteorolog otkriva kada će prve kiše: Miholjsko leto još traje, evo do kada će biti toplo, sunčano i suvo

U Srbiji je malo i umereno oblačno, u većini mesta pretežno sunčano, i za vikend se očekuje temperature od 22 do 24 stepeni.

Prema prognozi Marka Čubrila do 4. novembra ostaće suvo i relativno toplo, a zatim su izvesne padavine i zahlađenje. Do oko 03. novembra, uz dominaciju anticiklona biće suvo, stabilno i relativno toplo, ponegde uz pojavu magle i niskih oblaka. Vetar će biti slab, promenljivog pravca. Jutarnji minimumi biće od od +3 do +12, a dnevni maksimumi od +15 do +23, a lokalno i do oko +26 stepeni Celzijusa – kaže Čubrilo. Meteorolog objašnjava da oko 03. novembra trenutno