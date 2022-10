Mask nakon kupovine Tvitera: Ptica je oslobođena

VAŠINGTON - Američki milijarder Ilon Mask objavio je jutros na Tviteru, nakon što je posle više mesečnih pregovora sa akcionarima zvanično postao vlasnik te društvene mreže - "ptica je oslobođena".

Mask je nakon preuzimanja Tvitera samo kratko napisao: "the bird is freed", bez ikakvog drugog komentara. On je prethodno, nakon preuzimanja Tvitera, saopštio da želi da "pobedi" spam botove i učini javno dostupnim algoritme koji određuju kako se sadržaj predstavlja korisnicima i spreči da platforma postane mesto mržnje i podela. Mask je posle preuzimanja kompanije otpustio nekoliko rukovodećih ljudi u kompaniji i najavio dodatne otkaze, prenosi Rojters. Među