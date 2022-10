Palicom i pesnicama pretukao muškarca nakon partije karata: Hapšenje u nišu

Kada je ugledao patrolu, S. V. je palicu bacio u jedno dvorište i pokušao da pobegne, ali su ga policajci ubrzo sustigli i uhvatili

Policija u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu uhapsila je S. V. (34) iz ovog grada, zbog nanošenja lake telesne povrede. Sumnja se da je on sinoć na ulici zadao više udaraca rukama i palicom pedesetosmogodišnjem muškarcu sa kojim je prethodno igrao karte. Kada je ugledao patrolu, S. V. je palicu bacio u jedno dvorište i pokušao da pobegne, ali su ga policajci ubrzo sustigli i uhvatili. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz