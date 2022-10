Kako nas vreme očekuje za vikend: Prognoza RHMZ

U Srbiji će sutra ujutru biti mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde po kotlinama i nizijama zadržati pre podne, a u toku dana biće pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar, na istoku slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od dva stepena Celzijusa na jugu do 10 stepeni na severu, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. U Beogradu će ujutru u nižim delovima grada biti magla, a u toku dana će biti pretežno sunčano. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od šest do 10 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna oko 22 stepena. U Srbiji će naredne sedmice biti suvo,