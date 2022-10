Preminuo pionir rokenrola Džeri Li Luis

Zvezda diskografske kuće „Sun Records“, član Million Dollar Quarteta i američka muzička ikona Džeri Li Luis preminuo je danas u svojoj kući.

Imao je 87 godina. Luis je bio lošeg zdravlja u poslednjih nekoliko nedelja i bio je primoran da propusti svoj ulazak u Kuću slavnih kantri muzike 16. oktobra. Bio je jedan od najuticajnijih rokenrol umetnika 1950-ih, a takođe je uživao i u uspešnoj karijeri kantri umetnika od kasnih 60-ih do ranih 80-ih. Pamte se njegove izvedbe pesama „Great Balls of Fire,“ „Breathless“ i „Whole Lot of Shakin’ Going On“, koje su obeležile prvu eru rokenrola. Bio je poznat po