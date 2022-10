Umrla muzička legenda džeri Li Luis: Bio je jedan od pionira rokenrol scene, imao je 7 brakova od kojih jedan sa svojom rođakom (13)

Džeri Li Luis, legendarni američki muzičar i pionir rokenrola poznat po ranim rokenrol hitovoma "Great Balls of Fire" i "Whole Lotta Shakin' Goin' On", preminuo je u 87. godini, saopštio je njegov zastupnik.

Umro je prirodnom smrću u svom domu u okrugu DeSoto u Misisipiju. Luisovi energični nastupi na pesmama, uključujući "Great Balls of Fire", pomogli su da se rokenrol postane dominantna američka pop ikona 1950-ih. Rođen je u Luizijani 1935. godine, kao sin siromašne farmerske porodice koja je založila svoj dom da bi kupila Luisu njegov prvi klavir. Dok je učio instrument i studirao u evangelističkoj školi, izbačen je zbog izvođenja bugi-vugi verzije "My God is Real"