Jaki zemljotresi na različitim krajevima sveta: Treslo se tlo u Peruu i Japanu

Zemljotres jačine 5,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas obalu centralnog Perua, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Zemljotres je bio na dubini od pet kilometara naveo je EMSC, prenosi Rojters. #Earthquake ( #sismo) possibly felt 6 sec ago in #Peru (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via: 📱 https://t.co/LBaVNedgF9 🌐 https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥 https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/yKRgdZsf1t — EMSC (@LastQuake) October 28, 2022 Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama ili