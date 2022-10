Brazil i izbori: Iz zatvora ponovo na vlast - povratak levice, Lula pobedio Bolsonara

BBC News pre 45 minuta

Bio je predsednik Brazila, potom je bio u zatvoru i bilo mu je onemogućeno da se ponovo kandiduje, a kada je izašao na slobodu njegova kampanja bila je uspešna - levičar Luiz Injasio Lula da Silva ponovo će vladati najvežom južnoameričkom zemljom.

Posle oštre kampanje koja je podelila Brazil, Lula je nadmašio ljutog protivnika, desničara i dosadašnjeg predsednika Žaira Bolsonara za oko jedan odsto glasova.

Prema zvaničnim rezultatima, Lula je osvojio 50,9 odsto glasova, a Bolsonaro 49,15.

Pobeda na predsedničkim izborima je veliki i šokantant povratak povratak Lule u politički život.

On koji nije mogao da se kandiduje na poslednjim predsedničkim izborima 2018. jer je bio u zatvoru i bilo mu je zabranjeno je da se kandiduje.

Proglašen je krivim za primanje mita od brazilske građevinske firme u zamenu za ugovore sa brazilskom državnom naftnom kompanijom Petrobras.

Lula je proveo 580 dana u zatvoru pre nego što mu je presuda poništena i potom se vratio u političku borbu.

„Pokušali su da me živog zakopaju, ali evo me", rekao je on u pobedničkom govoru.

Lula će položiti zakletvu 1. januara 2023.

U prvom obraćanju javnosti posle proglašenja izbornih rezultata, Lula je na Tviteru objavio fotografiju brazilske zastave uz natpis: „Demokratija".

Uprkos velikim podelama u Brazilu, Lulin pobednički govor bio je u pomirljivom tonu, rekavši da će biti predsednik svih Brazilaca, a ne samo za onih koji su glasali za njega.

„Ovoj zemlji su potrebni mir i jedinstvo. Ljudima je dosta borbi", rekao je on.

Pristalice Žaira Bolsonara, ohrabreni tvrdnjama svog kandidata da su „establišment" i mediji bili protiv njega i da stoga potcenjuju njegovu podršku - potpuno su verovali u njegovu pobedu.

Pojedini iz Bolsonarovog tabora Lulu nazivaju „lopovom" i tvrde da poništenje njegove osude ne znači da je bio nevin, već samo da nije poštovana odgovarajuća pravna procedura.

I dok je Žair Bolsonaro izgubio, poslanici bliski njemu osvojili su većinu u Kongresu, što znači da će se Lula suočiti sa oštrim protivljenjem njegovoj politici u zakonodavnom telu.

Ali Luli, koji je bio na funkciji dva mandata između januara 2003. i decembra 2010, nije strano stvaranje političkih saveza.

Za potpredsedničkog kandidata on je izabrao bivšeg rivala Žeralda Alkmina, koji se na prethodnim izborima kandidovao protiv Lule.

Čini se da se njegova strategija stvaranja liste „jedinstva" isplatila i privukla glasače koji možda nisu ni razmišljali o tome da glasaju za njegovu Radničku partiju.

Žair Bolsonaro tek treba da prizna poraz.

Kampanja je delimično bila toliko napeta jer je predsednik krajnje desnice bacio sumnje, ne nudeći bilo kakve dokaze, u pouzdanost brazilskog elektronskog glasačkog sistema.

Ovo je podstaklo strah da on možda neće prihvatiti rezultat ako ne bude bio njemu u prilog.

Dan pre drugog kruga, međutim, izjavio je: „Nema ni najmanje sumnje. Ko ima više glasova, pobeđuje. To je srž demokratije."

Pet najvažnijih činjenica o Luli

77 godina

levičar

prethodno radio kao metalostrugar

na predsedničkoj funkciji od 2003. do 2010. godine

uhapšen 2018. godine, ali je presuda kasnije odbačena

Pet najvažnijih činjenica o Bolsonaru

67 godina

desničar

bivši kapetan u vojsci

kandiduje se za drugi uzastopni mandat

neosnovano je iznosio sumnje u verodostojnost brazilskog sistema elektronskog glasanja

Šta čeka Lulu

Rezultat glasanja predstavlja kaznu za Bolsonarov ekstremni desničarski populizam, ocenjuje novinska agencija Rojters.

Bolsonaro se pojavio pre nekoliko godina iz poslaničkih klupa u Kongresu i formirao novu konzervativnu koaliciju, ali mu je podrška opadala tokom prethodne dve godine pandemije korona virusa u kojoj je Brazil bio jedna od zemalja sa najvećim brojem smrtnih slučajeva.

Lula je obećao privredni rast uz državnu podršku, kao i povratak socijalnoj politici koja je pomogla milionima da se izvuku iz siromaštva kada je on prethodno vodio Brazil od 2003. do 2010.

Obećao je i da se će boriti protiv uništavanje amazonskih prašuma i da će ponovo etablirati Brazil kao svetskog lidera u razgovorima o klimatskim promenama.

Njegova pobeda, navode Rojters, učvršćuje novu „ružičastu plimu" u Latinskoj Americi tokom koje su prethodno pobede ostvarili levičari u Kolumbiji i Čileu.

Lulina prethodna dva mandata na čelu Brazula obeležio je privredni bum, a bio je veoma popularan među stanovništvom kada je napustio funkciju.

Međutim, njegova Radnička partija je kasnije platila veliku cenu zbog recesije i velikog korupcijskog skandala zbog kojeg je i Lula završio u zatvoru na 19 meseci.

Presudu za uzimanje mita prošle godine je poništio Vrhovni sud.

U trećem mandatu, Lula će se suočiti sa privrednom stagnacijom, strožim budžetskim ograničenjima i neprijateljskim okruženjem u Kongresu.

Bolsonaro je više puta iznosio neosnovane tvrdnje o izbornim prevarama, a prošle godine je otvoreno govorio o mogućnosti da ne prihvati rezultate glasanja.

Kraj predizborne agonije

Vanesa Bušliter, digitalna urednica, Rio de Žaneiro

Brazil je prethodnih meseci bio u agoniji.

Dva ogorčena suparnika su išla jedan protiv drugog i nacija je birala strane.

Bilo je mnogo gorčine, ljutnje i podela kako kandidata, tako i od njihovih pristalica.

Malo je verovatno da će te podele nestati.

Kongresom dominiraju poslanici lojalni Bolsonaru, a pred Lulom je veliki borba da, uprkos njima, progura sopstvenu politiku.

Bolsonarove pristalice su bile uverene u pobedu i ovo će biti šok za njih.

Ali pristalice Lule su odahnule i sada su srećne.

