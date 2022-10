Opšti haos u zadruzi: Nakon što ga je prebila, Maja Marinković gurnula Bilala u bazen: "klošaru smrdljivi"

Bilal Brajlović nije želeo da vrati Maji Marinković pivo koje im je poslao Taki Marinković, nakon čega je ponovo nasrnula na njega i grurnula ga u bazen

- Sad ćeš da vidiš. Sve leti napolje. Pokupiću ovo, to je jedan klošar smrdljivi - rekla je Maja. Marinkovićeva se potom vratila do Bilala. - Vrati mi pivo. Jedno je moje - rekla je Maja. - Neću - rekao je Bilal. Maja je naskočila na Bilala. On je otišao do bazena, a ona ga je gurnula u bazen. - E, to ti je zato - rekla je Maja. Maja se potom vratila na "mesto zločina", uzela privezak koji je dobila, a on joj je poručio da sad može da dobije pivo kad ga je popio,