Najnovija dugoročna prognoza za Srbiju: Sve do ovog dana očekuje nas natprosečno toplo vreme

Sutra nas čeka još topliji dan

Do petka će se u Srbiji zadržati dominacija anticiklona uz suvo i toplo i ponegde maglovito vreme. Međutim, kako najavljuje meteorolog Marko Čubrilo, sledi nam temperaturna promena koja će doneti padavine i zahlađenje. Posle 8. novembra biće promenljivo uz ređu pojavu prolaznih padavina i temperature oko ili malo iznad proseka. - Polje anticiklona će sve do petka uslovljavati suvo i relativno toplo vreme. U višim predelima biće pretežno sunčano, dok će u nižim i to