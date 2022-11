Detaljna vremenska prognoza za novembar: Prolećne temperature ne prestaju, a pogledajte kada će prvi mraz!

Prema trenutnim prognozama RMHZ tokom prve nedelje novembra očekuje se jači uticaj antciklona, pa se prognozira stabilno i suvo vreme, koje će pratiti natprosečno visoke temperature za ovaj period godine.

Prognozirana jutarnja kretaće se od od pet do deset stepeni, a tokom dana iznosiće oko 20°C. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za kraj oktobra bio od 14 do 18°C, a za početak novembra od 11 do 15°C. Direktor RHMZ-a Jugoslav Nikolić ranije je objavio tromesečnu prognozu gde je najavio toplo vreme u novembru: - U Srbiji se očekuje topao novembar sa srednjom temperaturom vazduha do jednog stepena iznad višegodišnjeg proseka. Srednja novembarska