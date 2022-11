I sutra Novi Sad u magli, tokom dana sunčano

Sreda će u Novom Sadu biti posle maglovitog jutra umereno oblačna.

Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura biće 8, a maksimalna 18 stepeni. Četvrtak će biti identičan. U petak malo toplije, i dalje pretežno sunčano vreme. Temperatura od 8 do 21 stepen. U subotu umereno oblačno, dok će se temperatura kretati od 11 do 18 stepeni. U nedelju oblačno, a najviša temperatura biće 16 stepeni. Biometeorološka prognoza za sredu, 2. novembar: Relativno nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika, a