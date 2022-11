Stoltenberg: Nedopustivo da Iran snabdeva Rusiju dronovima i raketama

Nedopustivo je da Iran isporučuje dronove i moguće balističke rakete Rusiji za njen rat protiv Ukrajine, rekao je danas generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg.

Kijev i Zapad optužuju Teheran da je isporučio borbene dronove Moskvi, koje je ona upotrebila u Ukrajini. I Teheran i Moskva to negiraju. „Vidimo da Iran nudi dronove i planira isporuku balističkih raketa Rusiji“, rekao je Stoltenberg na konferenciji za novinare u Istanbulu. „To je nedopustivo. Ni jedna zemlja ne treba da pruži podršku Moskvi u ovom nelegitimnom ratu“, dodao je on. Prema Kijevu do sada je upotrebljeno 400 iranskih dronova u udarima na ukrajinske