Tramp najavio novu predsedničku kandidaturu kao verovatnu

VAŠINGTON – Na skupu svojih pristalica u američkoj saveznoj državi Ajovi, bivši predsednik SAD Donald Tramp najavio je kao moguću treću kampanju za Belu kuću. „Da bi naša zemlja ponovo bila uspešna, bezbedna i slavna, verovatno ću to morati da uradim ponovo.

Spremite se, to je sve što mogu da vam kažem”, rekao je Tramp. Prema rečima bliskih saradnika, on je željan da se vrati u političku igru za predsedničke izbore, a jedan od njegovih viših savetnika koji nije želeo da bude imenovan rekao je Rojtersu da Tramp želi da se kandiduje i da to objavi pre Dana zahvalnosti, što bi mu dalo prednost u odnosu na njegove protivnike i da je on toga svestan. Ako bi postao prvi kandidat republikanaca za nominaciju, to bi moglo da