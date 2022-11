Siniša Mali: Pomoć od 5.000 dinara koju dajemo mladima nam se vraća u budžet

Stavka o pomoći mladima u iznosu od 5.000 dinara uključena je u rebalans budžeta, izjavio je tokom gostovanja u jutarnjem programu televizije Pink Siniša Mali, ministar finansija Srbije.

On je dodao da je rok za prijavljivanje na novi poziv mladima za dodelu 5.000 dinara pomoći od 1. do 15. decembra. – To je vrlo jednostavno, broj lične karte i jmbg, kao i račun u banci, tačnije gde želite novac da vam legne – objasnio je Mali. Prema njegovim rečima, mladi će dobijeni novac iskoristiti za doček Nove godine, na dečka ili devojku, roditelje. – Nama se taj novac vraća, i mi ćemo kroz PDV da vratimo deo novca u budžet, a naše trgovine i prodavnice će