Mali: Prva isplata pomoći mladima 16. decembra

Prva isplata pomoći mladima od 16 do 29 godina u iznosu od po 5.000 dinara počeće 16. decembra, izjavio je ministar finansija Siniša Mali. „Prva isplata kreće dan po završetku prijave, a ona će trajati od 1. do 15. decembra, i u sledećih dva-tri dana isplatićemo pomoć svima koji se prijave, a ispunjavaju uslove”, rekao je on za TV Pink. Ponovio je da za ovu pomoć svi mladi treba da se prijave, bez obzira da li su se ranije prijavljivali i da je to neophodno uraditi