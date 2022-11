Zbog radova na vodovodnoj liniji u periodu od 8.00 do 13. sati bez vode će ostati potrošači u ulici Vuka Karadžića, deo ulice Branka Radičevića do Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića i deo Daničićeve do Kneza Miloša. U nedelju 6. novembra zbog radova u ulici Miloja Radosavljevića u preiodu od 10:00 do 17:00 sati bez vode će ostati potrošači u kragujevačkim naseljima Šumarice, Višnjak, Stanovo kružni-put i delu Bagremara.