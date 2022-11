Đoković danas protiv Runea za odbranu Masters titule u Parizu

Novak Đoković danas od 15 časova igra finale Mastersa u Parizu protiv Holgera Runea.

Srpski teniser je ujedno i branilac titule na turniru u glavnom gradu Francuske, do poslednjeg stepenika Novak je stigao nakon pobede u tri seta nad Stefanosom Cicipasom, dok je mladi Danac imao nešto lakši zadak sa Feliksom Ože-Alijasimom. Đoković, koji je trenutno sedmi teniser planete i Rune, 18. igrač ATP liste, sastali su se samo jednom u karijeri i to na prošlogodišnjem US Openu, kada je Srbin slavio u četiri seta posle nešto više od dva sata igre. Novak se