Lepe vesti za parove koji pokušavaju da dobiju decu: Vučić: Od 10. decembra u Srbiji vantelesna oplodnja sa doniranim reproduktivnim ćelijama

Od 10. decembra će žene u Srbiji koje nemaju dece moći da obave vantelesnu oplodnju sa doniranim reproduktivnim materijalom, otkrio je predsednik Aleksandar Vučić.

- Imam jednu dobru vest, mi smo doneli odluku da od 10. decembra konačno ćemo imati vantelesnu oplodnu sa doniranim reprodruktivnim materijalom. Do sada smo plaćali pokušaje VTO, ali ovo nije bilo moguće. Mislim da je to velika i važna vest za divne žene koje žele da se ostvare kao majke. Po pravima koje dajemo, samo će možda Izrael biti ispred nas - rekao je Vučić u emisiji Hit tvit na televiziji Pink. To, dodao je, važi za sve žene do 45 godine, koje ne mogu da